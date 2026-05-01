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Rando vélo et DJ set La Souterraine

Rando vélo et DJ set La Souterraine

Rando vélo et DJ set La Souterraine dimanche 31 mai 2026.

Ville : 23300 La Souterraine

Département : Creuse

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : Gratuit

La Souterraine

Rando vélo et DJ set

La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

U programme ? Un Dj Set et une rando vélo. Tel est le combo proposé. Improbable mais vrai ! Et tout ça, c’est GRATUIT. On roule tranquillement mais surement derrière le vélo-remorque qui transporte l’artiste qui saura motiver les troupes avec sa musique électronique.
INFOS:
12h_ pique nique (chacun ramène son casse-croute)
14h_ début de la déambulation (environ 10km en douceur)
16h_ gouter musical au jardin public
ON S’ENTRAIDE ?
Tu as un vélo et peut le prêter ? Contacte-nous
Tu veux participer ? Mais tu n’as pas de vélo: contacte-nous.
Les Bolides à deux roues ont de beaux jours devant eux et on le célèbre ensemble ! On compte sur vous pour faire de cette première édition un succès qui marquera l’Histoire (ok on s’emballe). A très bientôt sur les routes de La Souterraine.   .

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine   concordia.asso23@gmail.com

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English : Rando vélo et DJ set

L’événement Rando vélo et DJ set La Souterraine a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pays Sostranien

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