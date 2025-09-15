Las Végas éternel rue de Lavaud La Souterraine

Las Végas éternel rue de Lavaud La Souterraine jeudi 4 juin 2026.

Las Végas éternel

rue de Lavaud Microfolie La Souterraine Creuse

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

2026-06-04

Comme un chanteur folk des années 80 en sort. Il s’approche « Je vais à Las Vegas. Je suis magicien. Vous voulez voir un tour de magie ? » Las Vegas Éternel rend hommage à une figure mythique de la magie Gloria Dea, pour tirer de son chapeau six numéros classiques et revisités.

Entre numéros de cartes, escapologie et disparitions, le spectacle raconte une époque, celle des débuts de Las Vegas, où tout était possible, les effets pyrotechniques grandioses et les ressources inépuisables. La compagnie souhaite en garder ici l’essence naïve pour chercher d’autres voies vers l’émerveillement, le magicien conserve sa virtuosité tout en laissant son public s’imaginer les strass et autres rayons laser multicolores.

En coréalisation avec l’OARA .

rue de Lavaud Microfolie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine

