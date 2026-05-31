Velorution – La Souterraine, La souterraine – jardin public, La Souterraine

Velorution – La Souterraine Dimanche 31 mai, 12h00 La souterraine – jardin public Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T12:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T12:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Au programme ? Un Dj Set et une rando vélo. Tel est le combo proposé. Improbable mais vrai ! Et tout ça, c’est GRATUIT. On roule tranquillement mais surement derrière le vélo-remorque qui transporte l’artiste qui saura motiver les troupes avec sa musique électronique.

INFOS:

12h_ pique nique (chacun ramène son casse-croute)

14h_ début de la déambulation (environ 10km en douceur)

16h_ gouter musical au jardin public

ON S’ENTRAIDE ?

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Les Bolides à deux roues ont de beaux jours devant eux et on le célèbre ensemble ! On compte sur vous pour faire de cette première édition un succès qui marquera l’Histoire (ok on s’emballe). A très bientôt sur les routes de La Souterraine.

La souterraine – jardin public la souterraine La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « Cycl.aune@protonmail.com »}]

Un Dj Set et une rando vélo. On roule derrière le vélo-remorque qui transporte artiste avec sa musique électro ! 12h_ pique nique 14h_ début de la déambulation 16h_ gouter musical au jardin public