Guinguette, bar à jeux et événements artistiques Espace vert La Souterraine

La Souterraine

Guinguette, bar à jeux et événements artistiques

Espace vert 1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 15:00:00

fin : 2026-08-30 21:00:00

Date(s) :

2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Du jeudi au dimanche, du 4 juin au 30 août de 15h à 21h. Un espace Guinguette et bar à jeux, à la sauce-tranienne, avec des rafraîchissements et des jeux en libre-service. Un endroit convivial à la croisée de la nature et de la ville, où l’on peut simplement venir profiter en famille ou entre amis des belles après-midi d’été. .

Espace vert 1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 52 68 87

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English : Guinguette, bar à jeux et événements artistiques

L’événement Guinguette, bar à jeux et événements artistiques La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien