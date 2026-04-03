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AUDREY VERNON SALLE VICTOR HUGO Lyon

AUDREY VERNON SALLE VICTOR HUGO Lyon

AUDREY VERNON SALLE VICTOR HUGO Lyon jeudi 29 octobre 2026.

Lieu : SALLE VICTOR HUGO

Adresse : 33 RUE BOSSUET

Ville : 69006 Lyon

Département : 69

Début : 2026-10-29

Fin : 2026-10-29

Heure de début : 20:00

AUDREY VERNON Début : 2026-10-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SALLE VICTOR HUGO 33 RUE BOSSUET 69006 Lyon 69

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