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AGENDA · Tours

AUDREY VERNON Tours

mardi 20 octobre 2026 · Tours

AUDREY VERNON Tours

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
146 rue Edouard Vaillant
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif
22 22 22 Tarif de base plein tarif

Tours

AUDREY VERNON

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-20 20:00:00
fin : 2026-10-20 23:30:00

Date(s) :
2026-10-20

COMMENT EPOUSER UN MILLIARDAIRE (2)
Dans ce one woman show économique, Audrey Vernon démystifie les ultras riches avec humour et lucidité. 15 ans après Comment épouser un milliardaire (500 représentations !), elle célèbre ses noces de cristal… avec le capitalisme (et son époux, 33è fortune mondiale). 22  .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   billetterie@bateauivre.coop

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English :

HOW TO MARRY A BILLIONAIRE (2)

L’événement AUDREY VERNON Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37

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