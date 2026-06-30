AUDREY VERNON Tours
mardi 20 octobre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
AUDREY VERNON
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-20 20:00:00
fin : 2026-10-20 23:30:00
Date(s) :
2026-10-20
COMMENT EPOUSER UN MILLIARDAIRE (2)
Dans ce one woman show économique, Audrey Vernon démystifie les ultras riches avec humour et lucidité. 15 ans après Comment épouser un milliardaire (500 représentations !), elle célèbre ses noces de cristal… avec le capitalisme (et son époux, 33è fortune mondiale). 22 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
HOW TO MARRY A BILLIONAIRE (2)
L’événement AUDREY VERNON Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37
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