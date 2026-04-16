Hérisson

Aumance festival

Espace Hélène et Jacques Gaulme Hérisson Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

A l’occasion du festival Aumance proposé par l’association Hérisson Nature, découvrez une sélection de documentaires et films d’animation autour de l’eau, de la nature et du vivant. Possibilité de repas de produits locaux moyennant 8€ (sur réservation).

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Espace Hélène et Jacques Gaulme Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 77 51 18 camille.gesnin@tutanota.com

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English :

Discover a selection of documentaries and animated films about water, nature and living things at the Aumance festival organized by the Hérisson Nature association. Meals featuring local produce available for 8? (booking required).

L’événement Aumance festival Hérisson a été mis à jour le 2026-04-14 par Montluçon Tourisme