Aura Invalides, l’expérience immersive Dôme des Invalides Paris
mardi 1 octobre 2024 · Dôme des Invalides · Paris
Informations pratiques
Création multimédia unique alliant musique orchestrale, vidéo mapping et effets de lumières, le spectacle immersif AURA INVALIDES sublime l’architecture de l’incontournable monument parisien. Proposé en soirée exclusivement, AURA INVALIDES vous invite à la (re)découverte du patrimoine exceptionnel du Dôme des Invalides – au travers d’une expérience hors du commun.
Découvrez AURA INVALIDES, l’expérience immersive au cœur du Dôme des Invalides à Paris.
Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :
payant
- Adulte : 28,00 €
- – 26 ans : 18,00 €
- – 18 ans : 12,00 €
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2024-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Dôme des Invalides 2, Place Vauban 75007 Paris
https://cultival.fr/fr_FR/ +33825054405 contact@cultival.fr https://www.facebook.com/cultival/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/cultival/?locale=fr_FR
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