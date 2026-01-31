Aurelle Key Les Archives Arbois
Aurelle Key Les Archives Arbois vendredi 5 juin 2026.
Arbois
Aurelle Key
Les Archives 1 Rue du Vieux Château Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Concert soul blues aux Archives !
Aurelle Key est une chanteuse de blues, originaire de Saverne, reconnue pour sa voix chaude et sensuelle qui transporte son auditoire dans un univers empreint d’émotions profondes et de nostalgie. Son timbre unique, mêlant douceur et puissance, fait d’elle une interprète exceptionnelle dans le paysage musical français. Elle puise son inspiration dans les racines authentiques du blues et de la soul, tout en y apportant une touche moderne et authentique.
En duo avec Alex Bianchi, co auteur et compositeur des titres, laissez vous envoûter par cet univers singulier.
Participation au chapeau .
Les Archives 1 Rue du Vieux Château Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 39 67 contact@troquetlesarchives.fr
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English : Aurelle Key
L’événement Aurelle Key Arbois a été mis à jour le 2026-05-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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