Fête de quartier Rue de Pupillin Arbois

Arbois

Fête de quartier

Rue de Pupillin Parc Arbois Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Fête de quartier

Pique-nique le midi et animations l’après-midi

Ramène ta chaise de camping !

Pique-nique partagé, buvette, gourmandises.

Jeux collectifs, bibliothèque de rue, initiation massage, jeu de piste.

Espaces: cosy, parents, enfants, …

LE 13 .

Rue de Pupillin Parc Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 96 23 88 unprojetcitoyen@gmail.com

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English : Fête de quartier

L’événement Fête de quartier Arbois a été mis à jour le 2026-05-06 par ENERGY CITIES