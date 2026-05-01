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Fête de quartier Rue de Pupillin Arbois

Fête de quartier Rue de Pupillin Arbois samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue de Pupillin

Adresse : Parc

Ville : 39600 Arbois

Département : Jura

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arbois

Fête de quartier

Rue de Pupillin Parc Arbois Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Fête de quartier

Pique-nique le midi et animations l’après-midi

Ramène ta chaise de camping !
Pique-nique partagé, buvette, gourmandises.

Jeux collectifs, bibliothèque de rue, initiation massage, jeu de piste.

Espaces: cosy, parents, enfants, …

LE 13   .

Rue de Pupillin Parc Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 96 23 88  unprojetcitoyen@gmail.com

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English : Fête de quartier

L’événement Fête de quartier Arbois a été mis à jour le 2026-05-06 par ENERGY CITIES

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