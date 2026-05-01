Fête de quartier Rue de Pupillin Arbois
Fête de quartier Rue de Pupillin Arbois samedi 30 mai 2026.
Arbois
Fête de quartier
Rue de Pupillin Parc Arbois Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Fête de quartier
Pique-nique le midi et animations l’après-midi
Ramène ta chaise de camping !
Pique-nique partagé, buvette, gourmandises.
Jeux collectifs, bibliothèque de rue, initiation massage, jeu de piste.
Espaces: cosy, parents, enfants, …
LE 13 .
Rue de Pupillin Parc Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 96 23 88 unprojetcitoyen@gmail.com
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English : Fête de quartier
L’événement Fête de quartier Arbois a été mis à jour le 2026-05-06 par ENERGY CITIES
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