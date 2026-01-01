Voyager avec Louis Pasteur Mairie, salle du Tribunal Arbois
Conférence Causerie autour de Louis Pasteur
L’association Pasteur Parimoine Arboisien a le plaisir de vous inviter à une causerie intitulée
Voyagez en Allemagne, à Vienne et à Prague avec Louis Pasteur ,
animée par Philippe Bruniaux, président de l’association.
Cette conférence vous proposera un voyage passionnant à travers les déplacements de Louis Pasteur en Europe centrale, en Allemagne, à Vienne et à Prague, et vous fera découvrir l’influence de ces voyages sur son parcours scientifique et personnel.
La causerie se tiendra à la suite de l’assemblée générale ordinaire de l’association, prévue à 9h30 le même jour.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Un rendez-vous culturel ouvert à tous, à ne pas manquer. .
Mairie, salle du Tribunal 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté pasteur.patrimoine.arbois@gmail.com
