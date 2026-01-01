Voyager avec Louis Pasteur Mairie, salle du Tribunal Arbois

Voyager avec Louis Pasteur

Mairie, salle du Tribunal 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Conférence Causerie autour de Louis Pasteur

L’association Pasteur Parimoine Arboisien a le plaisir de vous inviter à une causerie intitulée

Voyagez en Allemagne, à Vienne et à Prague avec Louis Pasteur ,

animée par Philippe Bruniaux, président de l’association.

Cette conférence vous proposera un voyage passionnant à travers les déplacements de Louis Pasteur en Europe centrale, en Allemagne, à Vienne et à Prague, et vous fera découvrir l’influence de ces voyages sur son parcours scientifique et personnel.

La causerie se tiendra à la suite de l’assemblée générale ordinaire de l’association, prévue à 9h30 le même jour.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Un rendez-vous culturel ouvert à tous, à ne pas manquer. .

Mairie, salle du Tribunal 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté pasteur.patrimoine.arbois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Voyager avec Louis Pasteur

L’événement Voyager avec Louis Pasteur Arbois a été mis à jour le 2026-01-21 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)