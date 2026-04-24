Mathis Akengin Salle Pasteur Arbois

Arbois

Mathis Akengin

Salle Pasteur Promenade Pasteur Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Dans le cadre du festival Dé-Lire en Revermont

Une création Le Moulin, Lire au Cœur du Jura, Compagnie Le Porte Plume

Édition spéciale Anniversaire 10 ans sur tout le territoire ! Ça se fête ! 10 ans de partage, de lecture à voix haute avec le public et de rencontres avec des auteur.es, de musique et de spectacle !

Le Moulin s’associe au festival autour de deux artistes

À 19h30, Les promesses orphelines, lecture musicale, de et par Gilles Marchand (romancier), accompagné d’Emmanuel Gross.

À 21h30, une création unique où les mots prennent vie en images et en sons. Le musicien Mathis Akengin, aux notes vibrantes, dialogue avec les traits projetés de Florian Pigé, les voix portées par Sylvie Malissard accompagnée d’un·e auteur·rice.

Mathis Akengin est un pianiste et compositeur originaire du Jura, à la croisée du jazz, des musiques électroniques et des traditions du monde. Compositeur prolifique, il développe une écriture vivante et sensible, teintée de voyages et d’imaginaire.

Avec son projet instrumental, il tisse un dialogue organique entre claviers, percussions, flûte kaval et textures électroniques. Chaque morceau est une invitation à la rêverie, une exploration narrative où s’entrelacent rythmes hybrides, harmonies soyeuses et poésie sonore.

Artiste inclassable et profondément connecté à son territoire, Mathis multiplie les collaborations transdisciplinaires (cinéma, arts visuels, lectures musicales) tout en poursuivant un chemin personnel nourri de liberté et d’émotions. .

Salle Pasteur Promenade Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 50 40 accueil@lemoulinjura.fr

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English : Mathis Akengin

L’événement Mathis Akengin Arbois a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA