Aurore musicale : le trombone jazz, Marché des Douves, Bordeaux

Aurore musicale : le trombone jazz Vendredi 22 mai, 08h00 Marché des Douves Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T08:00:00+02:00 – 2026-05-22T09:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T08:00:00+02:00 – 2026-05-22T09:00:00+02:00

Retrouvez les élèves du conservatoire au Café des Douves, pour un moment musical et convivial partagé !

Le concert dure une vingtaine de minutes, puis vous pouvez profiter d’un petit déjeuner offert par le Conservatoire de Bordeaux et la Halle des Douves.

Au programme de l’aurore musicale du vendredi 22 mai : le trombone jazz.

À vos réveils, les élèves vous attendent dès 8h du matin !

[en partenariat avec La Halle des Douves]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Marché des Douves 4 Rue des Douves, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/senior-aurore-musicale-jazz-trombone-1 »}] [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-aurore-musicale-trombone-jazz »}]

Comment bien démarrer votre journée ? Demandez aux élèves du conservatoire ! musique concert

© Conservatoire de Bordeaux