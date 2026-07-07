Austin Trio Champagnole
mardi 7 juillet 2026 · Champagnole
Informations pratiques
Champagnole
Austin Trio
Place de la Mairie Champagnole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Trois musiciens, une seule mission faire vibrer vos souvenirs !
Avec un répertoire éclectique des années 70 à aujourd’hui, Austin Trio revisite les incontournables Pop/Rock avec fraîcheur et énergie.
Des classiques, du talent et une soirée qui rassemble toutes les générations !
Buvette et petite restauration. .
Place de la Mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67
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English : Austin Trio
L’événement Austin Trio Champagnole a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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