Informations pratiques

Champagnole

Austin Trio

Place de la Mairie Champagnole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Trois musiciens, une seule mission faire vibrer vos souvenirs !

Avec un répertoire éclectique des années 70 à aujourd’hui, Austin Trio revisite les incontournables Pop/Rock avec fraîcheur et énergie.

Des classiques, du talent et une soirée qui rassemble toutes les générations !

Buvette et petite restauration. .

Place de la Mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 43 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Austin Trio

L’événement Austin Trio Champagnole a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA