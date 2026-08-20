Auto-rénovation accompagnée : l’isolation, Lille, Lille
vendredi 6 novembre 2026 · Lille
Informations pratiques
Auto-rénovation accompagnée : l’isolation Vendredi 6 novembre, 14h00 Lille Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T14:00:00+01:00 – 2026-11-06T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T14:00:00+01:00 – 2026-11-06T16:00:00+01:00
Auto-rénovation accompagnée : l’isolation
Vous souhaitez réaliser vous-même les travaux d’isolation par l’intérieur dans le cadre d’un projet de rénovation, tout en étant accompagné ? Venez en apprendre plus lors sur les travaux d’isolation dans cet atelier théorique !
Vendredi 6 novembre 2026 – 14h-16h
Atelier théorique – Max 15
Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)
Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Animé par : Compagnons Bâtisseurs
Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]
Atelier
AMELIO
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