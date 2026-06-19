Automne de la science – Biomimétisme : construire avec la nature Bibliothèque Valeyre Paris
Automne de la science – Biomimétisme : construire avec la nature Bibliothèque Valeyre Paris mercredi 7 octobre 2026.
Le biomimétisme ne se
réduit pas à une simple imitation des formes ou des processus naturels : il
s’agit d’une démarche de négociation entre l’humain et son environnement, où
l’architecture et l’urbanisme deviennent des écosystèmes en coévolution. Contrairement
à une approche technocentrique ou classique, qui puise dans le vivant pour
innover, Natasha Heil propose une vision relationnelle :
comment construire avec la nature, en intégrant ses dynamiques, ses contraintes
et ses spécificités locales ? Une réflexion multi-scalaire, du bâtiment au
territoire, pour repenser nos espaces bâtis comme des partenaires actifs du
vivant.
Natasha Heil est
architecte et biomiméticienne, spécialiste de l’intégration des principes du
vivant dans la conception de l’espace construit. Chercheuse à l’UMR LAVUE LAA
CNRS/ENSA Paris La Villette et associée au Centre d’Écologie et des Sciences de
la Conservation (CESCO) du Muséum national d’Histoire naturelle, elle
explore les liens entre nature, architecture et territoires. Son travail porte
sur le biomimétisme comme pratique ancrée dans le réel, où les phénomènes
naturels inspirent des solutions architecturales et urbaines innovantes, tout en
intégrant la manière dont la nature, façonnée par les activités humaines,
interagit avec les spécificités culturelles de chaque lieu. À travers une
approche multi-scalaire, du détail constructif à la planification urbaine, elle
propose une réflexion sur la traduction des stratégies du vivant pour repenser
nos environnements bâtis en harmonie avec les écosystèmes locaux.
La nature est une source d’inspiration. Natasha Heil vous invite donc à réfléchir sur des méthodes innovantes pour traduire des principes de la nature et les mettre en œuvre dans la conception architecturale.
Le mercredi 07 octobre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Réservation conseillée par téléphone, courriel ou sur place.
Vous pouvez suivre
toutes nos activités sur le compte Instagram
de la bibliothèque Valeyre
Bibliothèque Valeyre – Ville de Paris
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-07T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-07T19:00:00+02:00_2026-10-07T20:30:00+02:00
Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris
+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr
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