Automne de la science – Biomimétisme : construire avec la nature Bibliothèque Valeyre Paris

Le biomimétisme ne se

réduit pas à une simple imitation des formes ou des processus naturels : il

s’agit d’une démarche de négociation entre l’humain et son environnement, où

l’architecture et l’urbanisme deviennent des écosystèmes en coévolution. Contrairement

à une approche technocentrique ou classique, qui puise dans le vivant pour

innover, Natasha Heil propose une vision relationnelle :

comment construire avec la nature, en intégrant ses dynamiques, ses contraintes

et ses spécificités locales ? Une réflexion multi-scalaire, du bâtiment au

territoire, pour repenser nos espaces bâtis comme des partenaires actifs du

vivant.

Natasha Heil est

architecte et biomiméticienne, spécialiste de l’intégration des principes du

vivant dans la conception de l’espace construit. Chercheuse à l’UMR LAVUE LAA

CNRS/ENSA Paris La Villette et associée au Centre d’Écologie et des Sciences de

la Conservation (CESCO) du Muséum national d’Histoire naturelle, elle

explore les liens entre nature, architecture et territoires. Son travail porte

sur le biomimétisme comme pratique ancrée dans le réel, où les phénomènes

naturels inspirent des solutions architecturales et urbaines innovantes, tout en

intégrant la manière dont la nature, façonnée par les activités humaines,

interagit avec les spécificités culturelles de chaque lieu. À travers une

approche multi-scalaire, du détail constructif à la planification urbaine, elle

propose une réflexion sur la traduction des stratégies du vivant pour repenser

nos environnements bâtis en harmonie avec les écosystèmes locaux.

La nature est une source d’inspiration. Natasha Heil vous invite donc à réfléchir sur des méthodes innovantes pour traduire des principes de la nature et les mettre en œuvre dans la conception architecturale.

Le mercredi 07 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation conseillée par téléphone, courriel ou sur place.

Vous pouvez suivre

toutes nos activités sur le compte Instagram

de la bibliothèque Valeyre

Bibliothèque Valeyre – Ville de Paris

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-07T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-07T19:00:00+02:00_2026-10-07T20:30:00+02:00

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr



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