Automne de la science, quand la nature nous inspire : rencontre avec Marion Segall, spécialiste des vertébrés et des serpents Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris samedi 26 septembre 2026.

Rencontre avec Marion Segall, spécialiste de l’évolution morphologique, fonctionnelle et comportementale des vertébrés et notamment des serpents.



Marion Segall est chercheuse au Museum National d’Histoire Naturel et au CNRS.

Elle a publié plusieurs articles scientifiques et a participé également à des actions de médiation auprès du jeune public.

Le samedi 26 septembre 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:30:00+02:00_2026-09-26T16:00:00+02:00

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

+33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr



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