Automne des Arts au prieuré Saint Maurice de Senlis Place du Parvis Notre-Dame Senlis

Informations pratiques

Senlis

Automne des Arts au prieuré Saint Maurice de Senlis

Place du Parvis Notre-Dame Notre-Dame Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 11:00:00

fin : 2026-10-03 18:30:00

Date(s) :

2026-09-30 2026-10-04

Art & Amitié, association senlisienne d’artistes, vous présente son salon Automne des Arts de Senlis, une exposition d’art dédiée exclusivement aux œuvres petits formats (30×30 cm maximum).

Art & Amitié, association senlisienne d’artistes, vous présente son salon Automne des Arts de Senlis, une exposition d’art dédiée exclusivement aux œuvres petits formats (30×30 cm maximum).

L’exposition aura lieu du 1er au 5 octobre dans le cadre exceptionnel du prieuré Saint-Maurice.

L’entrée est libre, alors venez nombreux ! .

Place du Parvis Notre-Dame Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France artetamitiesenlis@orange.fr

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English :

Art & Amiti%E9, a Senlis-based artists’ association, presents its “Automne des Arts de Senlis” art fair, an exhibition dedicated exclusively to small-format works (maximum 30×30 cm).

L’événement Automne des Arts au prieuré Saint Maurice de Senlis Senlis a été mis à jour le 2024-07-04 par Chantilly-Senlis Tourisme