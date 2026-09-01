Automne des Arts au prieuré Saint Maurice de Senlis Place du Parvis Notre-Dame Senlis
mercredi 30 septembre 2026 · Place du Parvis Notre-Dame · Senlis
Informations pratiques
Senlis
Automne des Arts au prieuré Saint Maurice de Senlis
Place du Parvis Notre-Dame Notre-Dame Senlis Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 11:00:00
fin : 2026-10-03 18:30:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-04
Art & Amitié, association senlisienne d’artistes, vous présente son salon Automne des Arts de Senlis, une exposition d’art dédiée exclusivement aux œuvres petits formats (30×30 cm maximum).
Art & Amitié, association senlisienne d’artistes, vous présente son salon Automne des Arts de Senlis, une exposition d’art dédiée exclusivement aux œuvres petits formats (30×30 cm maximum).
L’exposition aura lieu du 1er au 5 octobre dans le cadre exceptionnel du prieuré Saint-Maurice.
L’entrée est libre, alors venez nombreux ! .
Place du Parvis Notre-Dame Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France artetamitiesenlis@orange.fr
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English :
Art & Amiti%E9, a Senlis-based artists’ association, presents its “Automne des Arts de Senlis” art fair, an exhibition dedicated exclusively to small-format works (maximum 30×30 cm).
L’événement Automne des Arts au prieuré Saint Maurice de Senlis Senlis a été mis à jour le 2024-07-04 par Chantilly-Senlis Tourisme
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