Autoportrait Atelier NDA Roubaix

Roubaix

Autoportrait Atelier NDA

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Chaque samedi après-midi c’est le rendez-vous des petit.es et grand.es artistes ! Vivez chaque semaine des moments de pratique artistique adulte-enfant avec des ateliers pour tous les âges. Accompagné.es par nos artistes intervenant.es, nos artistes en résidence et les membres de ma communauté créative de la Condition Publique créez en famille !

Membre de la Communauté Créative de La Condition Publique, Mr Voul fait partie de ces acteur·ices engagé·es dans le champ des industries artistiques, culturelles et créatives, qui ont choisi d’installer leur atelier à La Condition Publique. Il est connu pour ses autoportraits présents dans tout le quartier du Pile et la métropole lilloise. Le temps d’un atelier les participant.es pourront apprendre à ses côtés comment déployer l’art de l’autoportrait !

**A partir de 10 ans**

**Un selfie vous sera demandé en amont de l’atelier.**

Chaque samedi après-midi c’est le rendez-vous des petit.es et grand.es artistes ! Vivez chaque semaine des moments de pratique artistique adulte-enfant avec des ateliers pour tous les âges. Accompagné.es par nos artistes intervenant.es, nos artistes en résidence et les membres de ma communauté créative de la Condition Publique créez en famille !

Membre de la Communauté Créative de La Condition Publique, Mr Voul fait partie de ces acteur·ices engagé·es dans le champ des industries artistiques, culturelles et créatives, qui ont choisi d’installer leur atelier à La Condition Publique. Il est connu pour ses autoportraits présents dans tout le quartier du Pile et la métropole lilloise. Le temps d’un atelier les participant.es pourront apprendre à ses côtés comment déployer l’art de l’autoportrait !

**A partir de 10 ans**

**Un selfie vous sera demandé en amont de l’atelier.** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

Every Saturday afternoon, it’s the place to be for young and old artists alike! Every week, experience moments of artistic practice for adults and children, with workshops for all ages. Accompanied by our guest artists, artists in residence and members of my creative community at La Condition Publique: create as a family!

A member of La Condition Publique?s Creative Community, Mr Voul is one of a number of committed players in the artistic, cultural and creative industries who have chosen to set up their studios at La Condition Publique. He is known for his self-portraits, which can be seen throughout the Pile district and the greater Lille area. During a workshop, participants can learn from him how to deploy the art of self-portraiture!

**For ages 10 and up**

**A selfie will be requested prior to the workshop **

L’événement Autoportrait Atelier NDA Roubaix a été mis à jour le 2026-04-22 par Hauts-de-France Tourisme