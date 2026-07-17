Autopsie d’une enquête judiciaire à la brigade criminelle, Musée de la préfecture de police, Paris

Informations pratiques

Autopsie d’une enquête judiciaire à la brigade criminelle 19 et 20 septembre Musée de la préfecture de police Paris

Gratuit, Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Un ancien commandant à la Brigade criminelle de Paris vous présentera le déroulement d’une enquête judiciaire au travers d’affaires emblématiques des années 1980 à nos jours.

Musée de la préfecture de police 4 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (3e étage) 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 41 52 50 [{« type »: « link », « value »: « https://www.smartagenda.fr/pro/prefecture-de-police-musee/rendez-vous/ »}, {« type »: « email », « value »: « museedelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 44 41 52 50 »}] Le musée de la préfecture de Police a été voulu en 1909 par le préfet Louis Lépine. Situé dans l’hôtel de police du Ve arrondissement, le musée retrace l’histoire de la police parisienne du XVIIe siècle à nos jours. Les 2000 pièces présentées, uniques pour certaines, évoquent les événements auxquels la police a pris part, souvenirs de l’histoire de Paris mais aussi de celle de la France. Métro ligne 10 : Maubert-Mutualité Bus : 24, 47, 63, 86, 87

Conférence avec un ancien commandant à la Brigade criminelle de Paris

DR