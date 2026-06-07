Autothérapie – Unbolting Colonial Statues from Our Consciousness – Mackenzy Bergile Théâtre de la Bastille PARIS

Avec ce premier solo, Mackenzy Bergile mène l’introspection chorégraphique d’un corps du XXIᵉ siècle, un corps hybride, où se lisent les héritages des diasporas africaines, marquées par l’exil, le déracinement et les migrations, et où l’identité se recompose sans cesse. Entre Haïti, l’Europe et les États-Unis, de la traite transatlantique des esclaves à la révolution haïtienne, il fait de la mémoire un espace de frictions, et de son corps une géographie aux frontières poreuses, laissant affleurer des présences longtemps étouffées. Au fil de ses gestes, des figures et des épisodes historiques émergent, à la lisière de la représentation, comme autant de fantômes qui viendraient agiter notre présent.

Le spectacle procède ainsi par fragments, s’inspirant du spiralisme haïtien, ce mouvement poétique qui refusa l’ordre linéaire de l’histoire pour lui préférer un récit progressant par irruptions, glissements et réminiscences. La spirale devient alors le motif d’une chorégraphie où l’ondulation vertébrale fait muter le Yanvalou – une danse vaudou haïtienne – au contact du ballet et du jazz.

Dans le cadre du festival Faits d’hiver, Autothérapie – Unbolting Colonial Statues from Our Consciousness plonge dans l’histoire de la colonisation, de la ségrégation et de l’esclavage.

Du lundi 25 janvier 2027 au mercredi 27 janvier 2027 :

lundi, mardi, mercredi

de 20h00 à 21h20

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-25T21:00:00+01:00

fin : 2027-01-27T22:20:00+01:00

Date(s) : 2027-01-25T20:00:00+02:00_2027-01-25T21:20:00+02:00;2027-01-26T20:00:00+02:00_2027-01-26T21:20:00+02:00;2027-01-27T20:00:00+02:00_2027-01-27T21:20:00+02:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/autotherapie-unbolting-colonial-statues-from-our-consciousness +33143574214 accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/



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