Autour d’Akira Kurosawa, Le Cratère, Toulouse

Autour d’Akira Kurosawa Mercredi 29 avril, 17h30 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T17:30:00+02:00 – 2026-04-29T23:59:59+02:00

Fin : 2026-04-29T17:30:00+02:00 – 2026-04-29T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/autour-dakira-kurosawa »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Interprète de conférences et traductrice (anglais, japonais), Catherine Cadou n’a plus cessé de traduire pour le cinéma depuis sa première interprétation pour Akira Kurosawa lors du festival de Canne…