Autour d’Akira Kurosawa, Le Cratère, Toulouse
Autour d’Akira Kurosawa, Le Cratère, Toulouse mercredi 29 avril 2026.
Autour d’Akira Kurosawa Mercredi 29 avril, 17h30 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T17:30:00+02:00 – 2026-04-29T23:59:59+02:00
Fin : 2026-04-29T17:30:00+02:00 – 2026-04-29T23:59:59+02:00
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/autour-dakira-kurosawa »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Interprète de conférences et traductrice (anglais, japonais), Catherine Cadou n’a plus cessé de traduire pour le cinéma depuis sa première interprétation pour Akira Kurosawa lors du festival de Canne…
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- KHEIR INCH’ALLAH THEATRE SORANO Toulouse 14 avril 2026
- JEFF MILLS JEAN-PHI DARY PRABHU EDOUARD HALLE AUX GRAINS Toulouse 15 avril 2026
- OTELLO Place du Capitole Toulouse 15 avril 2026
- JÉRÉMY HABABOU CASINO BARRIERE Toulouse 15 avril 2026
- ANTEK SEROTONINE – 3T D’A COTE Toulouse 15 avril 2026