Autour d’Antonia Bembo Opéra de Paris – Palais Garnier Paris
Autour d’Antonia Bembo Opéra de Paris – Palais Garnier Paris vendredi 5 juin 2026.
Département de musiques anciennes et pratiques historiques
En partenariat avec l’Académie de l’Opéra national de Paris
Concert médiation sur le répertoire de l’opéra baroque
Le vendredi 05 juin 2026
de 00h00 à 00h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T03:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T00:00:00+02:00_2026-06-05T00:00:00+02:00
Opéra de Paris – Palais Garnier Place de l’Opéra 75002 Paris
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