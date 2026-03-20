Autour d’Antonia Bembo Opéra de Paris – Palais Garnier Paris

Département de musiques anciennes et pratiques historiques

En partenariat avec l’Académie de l’Opéra national de Paris

Concert médiation sur le répertoire de l’opéra baroque

Le vendredi 05 juin 2026

de 00h00 à 00h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T03:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T00:00:00+02:00_2026-06-05T00:00:00+02:00

Opéra de Paris – Palais Garnier Place de l’Opéra 75002 Paris

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