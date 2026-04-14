Autour de Compostelle, Abbaye Saint-Pierre, Moissac

Autour de Compostelle Samedi 23 mai, 18h30 Abbaye Saint-Pierre Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Pour cette Nuit Européenne des Musées, le cloître vous accueille pour vous parler du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

CONFERENCE

« Compostelle, la France et l’Espagne au Moyen Âge »

Adeline Rucquoi, directrice de recherches émérite au CNRS, est spécialiste de l’histoire médiévale de la péninsule ibérique et du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sa conférence mettra en lumière le rôle des chemins de Compostelle dans la construction des relations historiques, culturelles et spirituelles entre la France et l’Espagne, de leurs origines médiévales à leurs héritages contemporains.

18h30 au cloître – GRATUIT (sous réserves des places disponibles)

EXPOSITION

« Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle en Occitanie »

Cette exposition, 20 panneaux réalisés par le service d’Inventaire d’Occitanie, raconte le pèlerinage à travers des patrimoines significatifs de notre région. Abbayes, chapelles ou modestes objets sont autant de témoignages de la dévotion portée à saint Jacques mais aussi des nombreux liens et échanges avec l’Espagne.

De 19h à 22h

PHOTOGRAPHIE

Découvrez les créations photographiques du Centre Ados de Moissac ou comment ils réinterprètent les lieux du Chemin à Moissac.

De 19h à 22h

VISITE

Retrouvez Loïc, il vous mènera sur les pas des fidèles et des pèlerins du Moyen Âge à la redécouverte de l’abbaye. L’occasion de se mettre dans la peau d’un de ces nombreux compagnons de route et de parler reliques, hospitalité, rayonnement, mais aussi procession et mort…

21h au cloître – GRATUIT

Et aussi un JEU DE PISTE EN FAMILLE !

Abbaye Saint-Pierre 6 Place Durand de Bredon, 82200 Moissac, France Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie +33563040185 https://www.abbayemoissac.com Les collections lapidaires du musée rassemblent des œuvres en lien avec le chantier du cloître de l’abbaye Saint-Pierre, de 1100. Elles sont exposées dans les chapelles ouvrant sur le cloître et permettent de comprendre l’évolution de la sculpture romane moissagaise de la fin du XIe au XIIIe siècles. La collection ethnographique regroupe des éléments de costumes, pièces de faïence, terres cuites, mobiliers… renseignant sur l’histoire de Moissac et de sa population. Elle est présentée lors d’expositions temporaires.

Pour cette Nuit Européenne des Musées, le cloître vous accueille pour vous parler du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

©Philippe Marchesi