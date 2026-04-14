L’abbaye et ses découvertes archéologiques anciennes et récentes, Abbaye Saint-Pierre, Moissac

L’abbaye et ses découvertes archéologiques anciennes et récentes Samedi 13 juin, 16h00 Abbaye Saint-Pierre Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

L’abbaye et ses découvertes archéologiques anciennes et récentes

Cette visite tentera de faire le point sur les différentes fouilles de l’abbaye depuis le début du 20e siècle. Qu’est-ce que l’archéologie a apporté pour la connaissance de ce site si renommé mais où des pans entiers de son histoire nous sont encore cachés ? De la découverte fortuite de la chapelle mariale à la mise au jour de l’emmarchement du portail, sans oublier les mystères qui entourent la fontaine du cloître, nous mènerons notre enquête !

Samedi 13 juin

16h – GRATUIT – Rdv à l’accueil du cloître

Réservation places limitées : 05 63 04 01 85

Abbaye Saint-Pierre 6 Place Durand de Bredon, 82200 Moissac, France Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie +33563040185 https://www.abbayemoissac.com A la fin du VIIIe siècle des moines bénédictins se sont installés au pied des derniers coteaux du Quercy, à proximité de la confluence du Tarn et de la Garonne. L’abbaye Saint-Pierre de Moissac est devenue une des plus importantes seigneuries du Sud-Ouest de la France, notamment après son affiliation à l’abbaye de Cluny au milieu du XIe siècle. L’accroissement de richesses qui a suivi a permis de lancer de grands chantiers de construction dont les chapiteaux du cloître et le grand portail de l’église. L’abbaye était alors un grand centre intellectuel et les moines ont contribué à la transmission du savoir par la copie et l’illustration de manuscrits.

L’abbaye et ses découvertes archéologiques anciennes et récentes

©Ville de Moissac