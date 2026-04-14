L’aqueduc souterrain de l’abbaye, Abbaye Saint-Pierre, Moissac

L’aqueduc souterrain de l’abbaye Dimanche 14 juin, 10h30 Abbaye Saint-Pierre Tarn-et-Garonne

limité à 6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

L’aqueduc souterrain de l’abbaye

Les vestiges médiévaux de l’aqueduc de la fontaine du cloître ont été mis au jour par Armand VIRE dans les années 1930. Les nouvelles recherches menées par l’archéologue Angélique VAN DE LUITGAARDEN ont permis de mieux comprendre son fonctionnement et d’explorer les sous-sols de l’abbaye.

Dimanche 14 juin

10h30 – GRATUIT – Rdv à l’accueil du cloître

Réservation obligatoire, places limitées : 05 63 04 01 85 – patrimoine@moissac.fr

ATTENTION ! échelle et passages difficiles. Bonne condition physique obligatoire, chaussures de randonnée ou bottes nécessaires, déconseillé aux claustrophobes ! 10 ans minimum.

Abbaye Saint-Pierre 6 Place Durand de Bredon, 82200 Moissac, France Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie +33563040185 https://www.abbayemoissac.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 04 01 85 »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@moissac.fr »}] A la fin du VIIIe siècle des moines bénédictins se sont installés au pied des derniers coteaux du Quercy, à proximité de la confluence du Tarn et de la Garonne. L’abbaye Saint-Pierre de Moissac est devenue une des plus importantes seigneuries du Sud-Ouest de la France, notamment après son affiliation à l’abbaye de Cluny au milieu du XIe siècle. L’accroissement de richesses qui a suivi a permis de lancer de grands chantiers de construction dont les chapiteaux du cloître et le grand portail de l’église. L’abbaye était alors un grand centre intellectuel et les moines ont contribué à la transmission du savoir par la copie et l’illustration de manuscrits.

L’aqueduc souterrain de l’abbaye

©Ville de Moissac