Saint-Martin, un site archéologique majeur, Église Saint-Martin, Moissac

Saint-Martin, un site archéologique majeur Samedi 13 juin, 10h30 Église Saint-Martin Tarn-et-Garonne

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Saint-Martin, un site archéologique majeur

Depuis 1919, l’église Saint-Martin est un site de fouille très sollicité mais aussi malmené. Grâce aux découvertes archéologiques anciennes et récentes, ce monument a échappé à la destruction et son histoire s’est progressivement révélée. Du balnéaire antique aux travaux de sauvegarde actuels en passant par les peintures médiévales, c’est un véritable voyage dans le temps.

Samedi 13 juin

10h30 – GRATUIT

Réservation places limitées : 05 63 04 01 85

Rdv devant l’église Saint-Martin, av de Gascogne

Église Saint-Martin Avenue de Gascogne, 82200 Moissac, France Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie +33563040185 https://www.abbayemoissac.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 04 01 85 »}] Grâce aux découvertes archéologiques récentes, Moissac redécouvre son passé antique. Pas de ville, mais plusieurs “villae”, ces grandes exploitations qui profitent de la plaine fertile du Tarn et des sols argilo-calcaires des coteaux pour exporter vin et autres produits agricoles. Le balnéaire gallo-romains de Saint-Martin, dont l’hypocauste est exceptionnellement conservé, témoignent de cette occupation. L’édifice renferme également de très peintures murales de la fin du XVe siècle. Parking à proximité. Gare SNCF à 300m.

Saint-Martin, un site archéologique majeur

©Serge Broussodier