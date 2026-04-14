Visite du square de la Cité du Maroc, Square du Maroc, Moissac
Visite du square de la Cité du Maroc, Square du Maroc, Moissac samedi 6 juin 2026.
Visite du square de la Cité du Maroc Samedi 6 juin, 15h00 Square du Maroc Tarn-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
La cité du Maroc et son square
Découvrons la Cité du Maroc, un quartier né de l’inondation de 1930. Nous y observerons le canal, ses maisons Art déco et aurons un regard particulier pour sa végétation. « Rendez-vous aux Jardins » oblige, nous retrouverons les jardiniers de la ville qui nous expliquerons le fleurissement de ce quartier et en particulier leur projet pour le square du Maroc.
GRATUIT – 15h
RDV à la capitainerie, quai Charles de Gaulle
Renseignements : 05 63 04 01 85
Square du Maroc Square du Maroc 82200 Moissac Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 04 01 85 http://www.abbayemoissac.com https://www.facebook.com/moissacpatrimoine
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
©Serge Broussodier
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