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Visite du square de la Cité du Maroc, Square du Maroc, Moissac

Visite du square de la Cité du Maroc, Square du Maroc, Moissac

Visite du square de la Cité du Maroc, Square du Maroc, Moissac samedi 6 juin 2026.

Lieu : Square du Maroc

Adresse : Square du Maroc 82200 Moissac

Ville : 82200 Moissac

Département : Tarn-et-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Gratuit. Entrée libre.

Visite du square de la Cité du Maroc Samedi 6 juin, 15h00 Square du Maroc Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

La cité du Maroc et son square

Découvrons la Cité du Maroc, un quartier né de l’inondation de 1930. Nous y observerons le canal, ses maisons Art déco et aurons un regard particulier pour sa végétation. « Rendez-vous aux Jardins » oblige, nous retrouverons les jardiniers de la ville qui nous expliquerons le fleurissement de ce quartier et en particulier leur projet pour le square du Maroc.
GRATUIT – 15h
RDV à la capitainerie, quai Charles de Gaulle
Renseignements : 05 63 04 01 85

Square du Maroc Square du Maroc 82200 Moissac Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 04 01 85 http://www.abbayemoissac.com https://www.facebook.com/moissacpatrimoine
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

©Serge Broussodier

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