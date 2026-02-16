Journées européennes de l’archéologie | Saint-Martin, un site archéologique majeur Église Saint-Martin Moissac

Journées européennes de l’archéologie | Saint-Martin, un site archéologique majeur

Église Saint-Martin Avenue de Gascogne Moissac Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Plongez ou replongez dans l’histoire mouvementée de Saint-Martin à travers les nombreuses fouilles et découvertes archéologiques qui y ont eu lieues.

.

Église Saint-Martin Avenue de Gascogne Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 04 01 85 patrimoine@moissac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the eventful history of Saint-Martin through the many archaeological digs and discoveries that have taken place here.

L’événement Journées européennes de l’archéologie | Saint-Martin, un site archéologique majeur Moissac a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme de Moissac Terres des Confluences