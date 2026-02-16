Journées européennes de l’archéologie | Saint-Martin, un site archéologique majeur Église Saint-Martin Moissac
Église Saint-Martin Avenue de Gascogne Moissac Tarn-et-Garonne
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
2026-06-13
Plongez ou replongez dans l’histoire mouvementée de Saint-Martin à travers les nombreuses fouilles et découvertes archéologiques qui y ont eu lieues.
Église Saint-Martin Avenue de Gascogne Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 04 01 85 patrimoine@moissac.fr
English :
Immerse yourself in the eventful history of Saint-Martin through the many archaeological digs and discoveries that have taken place here.
