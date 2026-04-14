Autour de Compostelle, Abbaye Saint-Pierre, Moissac

Autour de Compostelle Samedi 23 mai, 18h30 Abbaye Saint-Pierre Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

CONFERENCE

« Compostelle, la France et l’Espagne au Moyen Âge »

Adeline Rucquoi, directrice de recherches émérite au CNRS, est spécialiste de l’histoire médiévale de la péninsule ibérique et du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Sa conférence mettra en lumière le rôle des chemins de Compostelle dans la construction des relations historiques, culturelles et spirituelles entre la France et l’Espagne, de leurs origines médiévales à leurs héritages contemporains.

18h30 au cloître – GRATUIT

En fonction des places disponibles

Abbaye Saint-Pierre 6 Place Durand de Bredon, 82200 Moissac, France Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie +33563040185 https://www.abbayemoissac.com Les collections lapidaires du musée rassemblent des œuvres en lien avec le chantier du cloître de l’abbaye Saint-Pierre, de 1100. Elles sont exposées dans les chapelles ouvrant sur le cloître et permettent de comprendre l’évolution de la sculpture romane moissagaise de la fin du XIe au XIIIe siècles. La collection ethnographique regroupe des éléments de costumes, pièces de faïence, terres cuites, mobiliers… renseignant sur l’histoire de Moissac et de sa population. Elle est présentée lors d’expositions temporaires.

CONFERENCE

©Livre de la confrérie de saint Jacques ©conseil départemental Tarn-et-Garone – archives départementales