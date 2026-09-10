Autour de la Pieta de Jean Fouquet (visite-conférence), Église Saint-Martin, Nouans-les-Fontaines

Informations pratiques

Autour de la Pieta de Jean Fouquet (visite-conférence) Samedi 19 septembre, 17h00 Église Saint-Martin Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de La Piéta de Jean Fouquet et explorez ce qui fait de ce tableau un chef-d’œuvre exceptionnel. Cette visite mettra en lumière son histoire, ses caractéristiques artistiques et les raisons de son importance dans l’histoire de l’art.

Église Saint-Martin Rue Jehan Fouquet, 3760 Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 92 62 09 L’église Saint-Martin a été construite au XIIIᵉ siècle et remaniée au XVᵉ siècle. Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1926, et elle abrite plusieurs objets protégés, dont le tableau dit la « Pietà de Nouans », attribué au peintre tourangeau Jean Fouquet.

Partez à la découverte de « La Piéta » de Jean Fouquet et explorez ce qui fait de ce tableau un chef-d’œuvre exceptionnel.

Véronique Lourme