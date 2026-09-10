Maison Jean Fouquet, Maison Jean Fouquet, Nouans-les-Fontaines
samedi 19 septembre 2026 · Maison Jean Fouquet · Nouans-les-Fontaines
Informations pratiques
Maison Jean Fouquet 19 et 20 septembre Maison Jean Fouquet Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Centre d’interprétation sur Jean Fouquet, peintre et enlumineur du XVᵉ siècle. Accès gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Maison Jean Fouquet 5 Rue Jehan Fouquet, 37460 Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 92 62 09 Centre d’interprétation sur Jean Fouquet et son œuvre.
Centre d’interprétation sur Jean Fouquet, peintre et enlumineur du XVᵉ siècle. Accès gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Véronique Lourme
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