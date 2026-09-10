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AGENDA · Nouans-les-Fontaines

Maison Jean Fouquet, Maison Jean Fouquet, Nouans-les-Fontaines

samedi 19 septembre 2026 · Maison Jean Fouquet · Nouans-les-Fontaines

Maison Jean Fouquet, Maison Jean Fouquet, Nouans-les-Fontaines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Jean Fouquet
Adresse
5 Rue Jehan Fouquet, 37460 Nouans-les-Fontaines
Ville
37460 Nouans-les-Fontaines
Département
Indre-et-Loire

Maison Jean Fouquet 19 et 20 septembre Maison Jean Fouquet Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Centre d’interprétation sur Jean Fouquet, peintre et enlumineur du XVᵉ siècle. Accès gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Maison Jean Fouquet 5 Rue Jehan Fouquet, 37460 Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 92 62 09 Centre d’interprétation sur Jean Fouquet et son œuvre.
Centre d’interprétation sur Jean Fouquet, peintre et enlumineur du XVᵉ siècle. Accès gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Véronique Lourme

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