THEATRE Nouans-les-Fontaines
dimanche 8 novembre 2026 · Nouans-les-Fontaines
Informations pratiques
Nouans-les-Fontaines
THEATRE
Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 15:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Pièce de théatre en 2 actes de Elfie Kewin
Josiane, impairs….et passes
Pièce de théatre en 2 actes de Elfie Kewin
Josiane, impairs….et passes .
Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 40 90 61 contact@ciranfittheatre.org
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English :
A two-act play by Elfie Kewin
Josiane, odd numbers… and passes
L’événement THEATRE Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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