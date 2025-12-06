UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nouans-les-Fontaines

THEATRE Nouans-les-Fontaines

dimanche 8 novembre 2026 · Nouans-les-Fontaines

THEATRE Nouans-les-Fontaines

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
37460 Nouans-les-Fontaines
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Nouans-les-Fontaines

THEATRE

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 15:00:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Pièce de théatre en 2 actes de Elfie Kewin
Josiane, impairs….et passes
Pièce de théatre en 2 actes de Elfie Kewin
Josiane, impairs….et passes   .

Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 40 90 61  contact@ciranfittheatre.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A two-act play by Elfie Kewin
Josiane, odd numbers… and passes

L’événement THEATRE Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

À voir aussi à Nouans-les-Fontaines (Indre-et-Loire)