Informations pratiques

Nouans-les-Fontaines

THEATRE

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Pièce de théatre en 2 actes de Elfie Kewin

Josiane, impairs….et passes

Pièce de théatre en 2 actes de Elfie Kewin

Josiane, impairs….et passes .

Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 40 90 61 contact@ciranfittheatre.org

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English :

A two-act play by Elfie Kewin

Josiane, odd numbers… and passes

L’événement THEATRE Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire