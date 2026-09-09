Autour de l’exposition « Pauline Deltour, une apparente simplicité », Musée des arts décoratifs et du design, Bordeaux

Informations pratiques

Autour de l’exposition « Pauline Deltour, une apparente simplicité » 19 et 20 septembre Musée des arts décoratifs et du design Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour le dernier week-end d’ouverture de l’exposition temporaire, le MADD propose de venir découvrir ou redécouvrir pas moins de 180 objets, fruits des collaborations de cette étoile filante du design, du bonbon au vélo.

Visite libre

Des médiatrices seront à disposition des visiteurs pour répondre aux questions ou conduire le regard au sein de l’exposition.

11h00-18h00. Accès libre. Rendez-vous dans l’exposition Pauline Deltour, une apparente simplicité.

Table ouverte Pauline Deltour

Essayez-vous au tissage du papier dans l’esprit des paniers Suncho créés par Pauline Deltour.

11h00-18h00. Accès libre. Rendez-vous dans l’exposition Pauline Deltour, une apparente simplicité.

Panier Suncho – Coups de cœur

Depuis le mois d’avril de nombreux visiteurs ont laissé leurs créations dans l’espace d’atelier au cœur de l’exposition. L’équipe du MADD vous présente ses coups de cœur de papier.

11h00-18h00. Accès libre. Rendez-vous dans la Fabrique du musée.

Le MADD vous met au défi en partenariat avec le Collectif d’artistes-designers Mille Trois Cents

Jeu de piste pour les 7-12 ans

Le MADD se transforme en terrain de jeu pour les familles ! Saurez-vous relever le défi et résoudre les énigmes qui jalonnent l’exposition consacrée à la designeuse Pauline Deltour ? Le vainqueur, désigné par tirage au sort, remportera un lot exclusif en lien avec l’exposition Pauline Deltour. Une apparente simplicité.

11h00-18h00. Accès libre. Rendez-vous dans l’exposition Pauline Deltour, une apparente simplicité muni de votre téléphone portable

Défi Instagram

Osez la pose ! Lancez le dé, découvrez votre défi et immortalisez-vous avec le mobilier signé Pauline Deltour. Le meilleur cliché sera récompensé par un objet dessiné par Pauline Deltour.

11h00-18h00. Accès libre. Rendez-vous dans la cour arrière du musée.

Ces deux actions de médiation ont été coproduites par le MADD et le collectif Mille Trois Cents.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

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Musée des arts décoratifs et du design 39 Rue Bouffard, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556101400 https://madd-bordeaux.fr Siège depuis 1950 du musée des arts décoratifs et du design, l’hôtel de Lalande fut construit en 1779, vraisemblablement par l’architecte bordelais Etienne Laclotte (1728-1812), pour le conseiller Pierre de Raymond de Lalande. L’hôtel fut loué à différents administrations au XIXe siècle, et notamment à la police municipale qui fit édifier en 1885 à l’emplacement des anciens jardins, par l’architecte municipal Marius Faget, une prison pour hommes et femmes. L’hôtel, couvert d’ardoises, est bâti entre cour et jardin. Exception notable, il possède deux cours distinctes, quoique de dimensions réduites, pour les écuries et les offices. Quoique abîmé par ses occupants successifs, l’hôtel comporte un décor d’architecture homogène dans le goût à la grecque, représentatif de goût à l’époque de sa construction.

Pour le dernier week-end d’ouverture de l’exposition temporaire, le MADD propose de venir découvrir ou redécouvrir pas moins de 180 objets, fruits des collaborations de cette étoile filante du du au …

Exposition « Pauline Deltour, une apparente simplicité » ©Benoit Florençon