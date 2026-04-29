Autour des compositeurs libanais Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS

La musique libanaise au cœur de cet événement

Le patrimoine musical libanais fait partie du patrimoine le plus riche du monde. Il y a plusieurs sources musicales qui ont contribué à le façonner, y compris la musique sacrée (syriaque, byzantine et musulmane), arabo-orientale, ottomane, arménienne, occidentale, etc. C’est donc un mélange du profane et du sacré, la musique classique, la musique romantique et la musique moderne. En fait, la musique savante libanaise n’est née qu’au début du XXe siècle. On peut dire que, elle cherche sa propre personnalité pour s’affirmer sur le plan mondial.

Ce métissage musical pourrait être considéré comme un dialogue entre différentes cultures et un pont entre l’orient et l’occident. Les compositeurs libanais avaient déjà forgé leurs noms dans le « Panthéon » des grands compositeurs des XXe et XXIe siècles tels que Bechara El Khoury, Naji Hakim, Zad Moultaka, Gabriel Yared, Toufic Succar, Georges Baz, Anis Fuleihan, Boghos Gelalian, et autres. Ils ont déjà été joués par l’Orchestre National de France, le London Symphony Orchestra, le Moscow Symphony Orchestra, le Detroit Symphony Orchestra, le New York Philharmonic Orchestra etc …

Et sous la direction de Kurt Masur, Daniel Harding, James Colon, Pierre Devraux et autres.

Un concert inédit

Pour la première fois dans l’histoire musicale de Paris, un concert sera entièrement dédié à leurs œuvres, et sera donné par les élèves des classes de piano et d’orgue du conservatoire du 10ème arrondissement. Lieu de création autant que de diffusion, le conservatoire œuvre à construire, chaque saison, une programmation riche et variée, ponctuée de concerts, spectacles, expositions, restitutions, lectures ou conférences.

Une invitée exceptionnelle

Ce concert pourra compter sur la participation de Zeina Saleh Kayali, conférencière, auteure et présidente du festival Les Musicales du Liban à Paris ! Elle nous fera une présentation sur les musiques libanaises du XXe et XXIe siècles !

Un concert de piano et d’orgue inédit sous l’égide du festival

« Les Musicales du Liban » à Paris !

Le jeudi 28 mai 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T20:00:00+02:00_2026-05-28T21:30:00+02:00

Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS



Afficher la carte du lieu Conservatoire municipal Hector Berlioz et trouvez le meilleur itinéraire

