Autour du Théâtre du Peuple Saint-Maurice-sur-Moselle
Autour du Théâtre du Peuple Saint-Maurice-sur-Moselle vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Maurice-sur-Moselle
Autour du Théâtre du Peuple
42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Découverte de Bussang, de son théâtre et du thermalisme. Avec Gildas Gérard, accompagnateur en montagne. À l’issue de la balade, possibilité de participer aux Éphémères du Théâtre consacrés au pastoralisme.
2h 2 km +30 m. Sur réservation à partir de 5 ans.Tout public
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42 Route du Ballon d’Alsace Bât des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65 ballon.alsace@parc-ballons-vosges.fr
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English :
Discover Bussang, its theater, and its thermal springs. With Gildas Gérard, mountain guide. At the end of the walk, opportunity to attend the “Theater Ephemera” events dedicated to pastoralism.
2 hours 2 km 30 m elevation gain. By reservation. Ages 5 and up.
L’événement Autour du Théâtre du Peuple Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
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