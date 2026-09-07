Autour du vin et des terroirs, Complexe Giran – Tennis couverts, Draguignan

Informations pratiques

Autour du vin et des terroirs 17 et 18 octobre Complexe Giran – Tennis couverts Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T07:30:00+02:00 – 2026-10-17T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T07:30:00+02:00 – 2026-10-18T22:00:00+02:00

organisé par la DPVa

Complexe Giran – Tennis couverts boulevard Léon Blum, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.tourismedracenie.com »}] Au complexe Giran : 6 terrain de tennis en résines en salle.

Autour du vin et des terroirs