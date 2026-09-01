Aux couleur de l’automne Porte de France Marsal

Informations pratiques

Marsal

Aux couleur de l’automne

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23 11:15:00

Date(s) :

2026-09-23

En automne, Dame nature se pare de ses plus belles couleurs. Les enfants pourront créer une décoration aux teintes automnales.

de 10H à 11H15 pour les 4-7ans,

de 14H à 15H30pour les 8-12ansEnfants

4 .

Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

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English :

In the fall, Mother Nature dons her most beautiful colors. Children can create a decoration in fall colors.

From 10:00 a.m. to 11:15 a.m. for ages 4–7,

from 2:00 p.m. to 3:30 p.m. for ages 8–12

L’événement Aux couleur de l’automne Marsal a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS