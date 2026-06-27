Rencontres artistiques au Musée départemental du Sel, Musée du Sel, Marsal

Informations pratiques

Rencontres artistiques au Musée départemental du Sel 19 et 20 septembre Musée du Sel Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le samedi 19 septembre, ne manquez pas Léo Fabert, l’artiste messin, qui réalisera des croquis sur le vif des moutons de l’éco-pâturage du musée.

Le dimanche 20 septembre, le street artist Soke Oner reviendra pour graffer une oeuvre – une troisième fois au Musé du Sel.

Deux jours, deux univers : dessin live et graffiti en plein air, au coeur de l’histoire et du patrimoine culturel du pagus salinenis (Saulnois).

Musée du Sel Place de la Porte de France, 57630 Marsal, France Marsal 57630 Moselle Grand Est 0387350150 https://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-du-sel La porte de France conçue par Vauban, défendait l’accès principal à Marsal et était protégée par une demi-lune abritant le moulin de la ville.

Le samedi 19 septembre, ne manquez pas Léo Fabert, l’artiste messin, qui réalisera des croquis sur le vif des moutons de l’éco-pâturage du musée.

CD 57 – Musée départemental du Sel©