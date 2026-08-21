Exposition « Le trésor de Bassing », Musée du Sel, Marsal

Informations pratiques

Exposition « Le trésor de Bassing » 19 et 20 septembre Musée du Sel Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fouillé par l’Inrap en 2010 lors des travaux de la LGV-Est uropéenne, le site révèle l’évolution d’un territoire : de la ferme celtique à la somptueuse villa gallo-romaine, jusqu’aux constructions du Haut Moyen Âge. Le mobilier archéologique découvert (armes, bijoux et objets du quotidien) témoigne de la vie de ses habitants, tandis que la découverte d’un trésor de 1165 monnaies gauloises, illustre leur richesse, leur influence et les échanges à l’époque de la conquête romaine. Une plongée captivante dans un passé où chaque objet raconte une histoire.

Musée du Sel Place de la Porte de France, 57630 Marsal, France Marsal 57630 Moselle Grand Est 0387350150 https://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-du-sel La porte de France conçue par Vauban, défendait l’accès principal à Marsal et était protégée par une demi-lune abritant le moulin de la ville.

Fouillé par l’Inrap en 2010 lors des travaux de la LGV-Est uropéenne, le site révèle l’évolution d’un territoire : de la ferme celtique à la somptueuse villa gallo-romaine, jusqu’aux constructions du…

©CD57 – musée départemental du Sel