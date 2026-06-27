Collection permanente du Musée départemental du Sel, Musée du Sel, Marsal

Informations pratiques

Collection permanente du Musée départemental du Sel 19 et 20 septembre Musée du Sel Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installé dans la Porte de France, vestige des fortifications de Vauban, le Musée départemental du Sel, labellisé Musée de France, a été réaménagé en mettant en valeur la richesse des collections.

La muséographie invite le visiteur à s’immerger dans l’histoire de la production du sel, également appelé « l’or blanc », à travers cinq salles thématiques et chronologiques, depuis l’Âge du Fer jusqu’au règne de Louis XIV.

Le musée a fait le pari de miser sur l’usage du numérique et de la vidéo pour présenter de manière pédagogique, ludique et simplifiée le récit de l’histoire du sel. Panneaux illustrés, frise chronologique, cartes animées, extraits de films structurent les différents espaces du musée.

Musée du Sel Place de la Porte de France, 57630 Marsal, France Marsal 57630 Moselle Grand Est 0387350150 https://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-du-sel La porte de France conçue par Vauban, défendait l’accès principal à Marsal et était protégée par une demi-lune abritant le moulin de la ville.

Installé dans la Porte de France, vestige des fortifications de Vauban, le Musée départemental du Sel, labellisé Musée de France, a été réaménagé en mettant en valeur la richesse des collections.

©CD57 – musée départemental du Sel