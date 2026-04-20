Aux origines de l’Arménie préchrétienne du Kouro-Araxe à l’Ourartou La Sabline Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux

Aux origines de l’Arménie préchrétienne du Kouro-Araxe à l’Ourartou

La Sabline 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-05-22

Une exposition proposée par le Musée de Préhistoire de Lussac-les-Châteaux et le Musée d’Archéologie du Shirak (Arménie)

A l’initiative du musée régional du Shirak à Gyumri (Arménie), il est proposé au public français de découvrir les cultures méconnues de l’Âge du Bronze et de l’Âge du Fer du Caucase, qui se sont développées sur le territoire de l’Arménie actuelle entre le 3e et le 1er millénaire avant notre ère. Pour la première fois depuis 2007, ces collections sortent d’Arménie pour être présentées en France dont un certain nombre d’inédits provenant des fouilles archéologiques actuelles. .

La Sabline 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 80 lasabline@lasabline.fr

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English : Aux origines de l’Arménie préchrétienne du Kouro-Araxe à l’Ourartou

L’événement Aux origines de l’Arménie préchrétienne du Kouro-Araxe à l’Ourartou Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne