Visite guidée de l’âge du Bronze et du Fer d’Arménie, La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque, Lussac-les-Châteaux

Visite guidée de l’âge du Bronze et du Fer d’Arménie Samedi 23 mai, 20h00 La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Cette année, l’équipe met l’accent sur la toute nouvelle exposition temporaire qui ouvrira ses portes la veille, le 22 mai à 18h, Aux origines de l’Arménie préchrétienne : du Kouro-Araxe à l’Ourartou.

L’équipe vous propose des visites guidées de l’exposition tout au long de la soirée, sans inscription. Suivez le guide sur les traces des différentes cultures de l’Âge du Bronze et du Fer d’Arménie et découvrez des objets archéologiques encore jamais présentés en France.

La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque 21 Route de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux, France Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33549833980 https://www.lasabline.fr Les collections sont représentatives de la préhistoire locale. A côté des restes de faune, des industries osseuse et lithique, on trouve aussi dans certains sites des éléments de parures et des gravures sur mobilier. La grotte de La Marche a notamment livré plusieurs milliers de pierres gravées, de dimensions variables, montrant des figurations abstraites, animales mais aussi et surtout humaines. Ces figures d’hommes, femmes et jeunes enfants sont gravées de façon naturaliste et peuvent être assimilés à de véritables portraits d’individus ayant vécu à l’époque magdalénienne. Ce type de représentations humaines gravées sur mobilier constitue un exemple unique dans le monde de la préhistoire. A 40 km de Poitiers, suivre la N147 direction Limoges. A 50 km de Châtellerault, suivre la D749 direction Chauvigny/Lussac-les-Châteaux. A 80 km de Limoges, suivre la N147 direction Bellac/Poitiers. Parking : Place de stationnement réservée aux personnes handicapées et à mobilité réduite devant les grilles du pôle culturel La Sabline, rue de Montmorillon.

Cette année, l’équipe met l’accent sur la toute nouvelle exposition temporaire qui ouvrira ses portes la veille, le 22 mai à 18h, Aux origines de l’Arménie préchrétienne : du Kouro-Araxe à L’équipe…

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