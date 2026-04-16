Conférence de Philippe Garcia La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux

Conférence de Philippe Garcia

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Adultes Entrée libre et gratuite

Nous suivrons la conférence de Philippe Garcia, ancien auditeur du CHEAM-Fondation Nationale des Sciences Politiques sur le thème Ce monde qui nous entoure les grands enjeux

La conférence sera suivie d’un verre offert par les Passeurs de Mémoire du Lussacois.

En partenariat avec les associations Passeurs de mémoire du Lussacois et les Anciens combattants, ACPG-CATM. .

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 81 mediatheque@lasabline.fr

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English : Conférence de Philippe Garcia

L’événement Conférence de Philippe Garcia Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne