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Conférence de Philippe Garcia La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

Conférence de Philippe Garcia La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

Conférence de Philippe Garcia La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux vendredi 29 mai 2026.

Lieu : La Sabline Médiathèque

Adresse : 21 Route de Montmorillon

Ville : 86320 Lussac-les-Châteaux

Département : Vienne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Lussac-les-Châteaux

Conférence de Philippe Garcia

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Adultes Entrée libre et gratuite
Nous suivrons la conférence de Philippe Garcia, ancien auditeur du CHEAM-Fondation Nationale des Sciences Politiques sur le thème Ce monde qui nous entoure les grands enjeux
La conférence sera suivie d’un verre offert par les Passeurs de Mémoire du Lussacois.

En partenariat avec les associations Passeurs de mémoire du Lussacois et les Anciens combattants, ACPG-CATM.   .

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 81  mediatheque@lasabline.fr

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English : Conférence de Philippe Garcia

L’événement Conférence de Philippe Garcia Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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