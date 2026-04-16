Conférence de Philippe Garcia La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux
Conférence de Philippe Garcia La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux vendredi 29 mai 2026.
Lussac-les-Châteaux
Conférence de Philippe Garcia
La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Adultes Entrée libre et gratuite
Nous suivrons la conférence de Philippe Garcia, ancien auditeur du CHEAM-Fondation Nationale des Sciences Politiques sur le thème Ce monde qui nous entoure les grands enjeux
La conférence sera suivie d’un verre offert par les Passeurs de Mémoire du Lussacois.
En partenariat avec les associations Passeurs de mémoire du Lussacois et les Anciens combattants, ACPG-CATM. .
La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 81 mediatheque@lasabline.fr
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English : Conférence de Philippe Garcia
L’événement Conférence de Philippe Garcia Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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