Portes ouverte, La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque, Lussac-les-Châteaux

Portes ouverte Samedi 23 mai, 20h00 La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Tout public / Entrée libre et gratuite de 20h à 22h30

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées, le Musée de Préhistoire vous ouvre ses portes pour découvrir les vestiges de la préhistoire lussacoise.

Cette année, l’équipe met l’accent sur la toute nouvelle exposition temporaire qui ouvrira ses portes la veille, le 22 mai à 18h, « Aux origines de l’Arménie préchrétienne : du Kouro-Araxe à l’Ourartou ».

Au programme de la soirée :

– des visites guidées de l’exposition ;

– des présentations autour de la métallurgie du bronze.

Renseignements : lasabline@lasabline.fr ou 05 49 83 39 80.

La sabline – Musée de préhistoire et médiathèque 21 Route de Montmorillon, 86320 Lussac-les-Châteaux, France Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33549833980 https://www.lasabline.fr [{« link »: « mailto:lasabline@lasabline.fr »}] Les collections sont représentatives de la préhistoire locale. A côté des restes de faune, des industries osseuse et lithique, on trouve aussi dans certains sites des éléments de parures et des gravures sur mobilier. La grotte de La Marche a notamment livré plusieurs milliers de pierres gravées, de dimensions variables, montrant des figurations abstraites, animales mais aussi et surtout humaines. Ces figures d’hommes, femmes et jeunes enfants sont gravées de façon naturaliste et peuvent être assimilés à de véritables portraits d’individus ayant vécu à l’époque magdalénienne. Ce type de représentations humaines gravées sur mobilier constitue un exemple unique dans le monde de la préhistoire. A 40 km de Poitiers, suivre la N147 direction Limoges. A 50 km de Châtellerault, suivre la D749 direction Chauvigny/Lussac-les-Châteaux. A 80 km de Limoges, suivre la N147 direction Bellac/Poitiers. Parking : Place de stationnement réservée aux personnes handicapées et à mobilité réduite devant les grilles du pôle culturel La Sabline, rue de Montmorillon.

Tout public / Entrée libre et gratuite de 20h à 22h30

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