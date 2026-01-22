Balade préhisto’ Du musée aux grottes La Sabline Musée de préhistoire Lussac-les-Châteaux
Balade préhisto' Du musée aux grottes

La Sabline Musée de préhistoire
21 Route de Montmorillon
Lussac-les-Châteaux
Vienne
La Sabline Musée de préhistoire 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne
Début : 2026-02-04
fin : 2026-03-25
2026-02-04 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-22 2026-04-29
Tout public Durée 2 h Plein tarif 6 €, demi-tarif 3 €
Sur réservation au 05 49 83 39 80 ou à lasabline@lasabline.fr
Découvrez les collections du musée et notamment les pierres gravées réalisées par nos ancêtres, maîtres dans l’art de la gravure. Puis partez à la découverte des grottes de la Marche et des Fadets, où elles ont été découverte par milliers ! .
