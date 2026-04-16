Nuit des musées à Lussac La Sabline Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux

Nuit des musées à Lussac

La Sabline Musée de Préhistoire 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Entrée libre et gratuite

À l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée de Préhistoire vous ouvre ses portes pour découvrir les vestiges de la préhistoire lussacoise. Cette année, l’équipe met l’accent sur la toute nouvelle exposition temporaire qui ouvrira ses portes la veille, le 22 mai à 18h, Aux origines de l’Arménie préchrétienne du Kouro-Araxe à l’Ourartou .

Au programme de la soirée

– des visites guidées de l’exposition suivez le guide sur les traces des différentes cultures de l’Âge du Bronze et du Fer d’Arménie et découvrez des objets archéologiques encore jamais présentés en France ;

– des présentations autour de la métallurgie du bronze découvrez les différentes étapes de la fabrication d’objets en Bronze avec l’équipe du musée et le matériel pédagogique prêté par le Musée des Tumulus de Bougon. .

La Sabline Musée de Préhistoire 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 80 lasabline@lasabline.fr

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English : Nuit des musées à Lussac

L’événement Nuit des musées à Lussac Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne