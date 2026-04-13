Aux racines du potager : Voyage historique et culturel sur l’origine de nos légumes, Ecomusée de la Bintinais, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Aux racines du potager : Voyage historique et culturel sur l’origine de nos légumes Dimanche 26 avril, 14h30 Ecomusée de la Bintinais Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Ail, oignon, échalote, poireau : ces légumes qui font partie de notre quotidien sont pourtant riches en histoire et symbolique. Grâce à cet atelier thématique, vous découvrirez leurs origines, leurs vertus et leur place dans l’alimentation, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des légumes modestes, aux racines profondément historiques.

Ecomusée de la Bintinais 17 Rue du Hil, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche, France Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/aux-racines-du-potager/ »}]

Aux racines du potager : Voyage historique et culturel sur l’origine de nos légumes. Conférence rencontre

Arnaud Loubry