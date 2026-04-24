Aux sources de « La Flûte enchantée », Opéra de Lille, Lille

Aux sources de « La Flûte enchantée » Samedi 6 juin, 21h00 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T21:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

De jeunes héros et héroïnes qui cherchent leur voie, entre l’Ombre et la Lumière. Des figures tutélaires qui décident de leur transmettre le pouvoir. Et au coeur de cette histoire, des instruments aux effets surnaturels. Dans le sillage des représentations de La Flûte enchantée, le Concert d’Astrée propose un écho nocturne à des thèmes centraux d’une oeuvre qui représente la quintessence de l’humanisme de Mozart — à travers des musiques qui l’ont précédé.

Concert 1 (21h) : L’héritage d’Arcangelo Corelli

Concert 2 (22h45) : De l’imitation de la nature à l’imitation des sentiments

Concert 3 (00h30) : Vibrations

Opéra de Lille Pl. du Théâtre, 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=16199612-3532-4f74-a4ef-3ac8a02c63ef [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/content »}]

Concert Insomniaque

© Simon Gosselin