Avallon Vacances Rue des Iles de la Baume Avallon samedi 1 août 2026.

Avallon

Avallon Vacances

Rue des Iles de la Baume Les Isles Labaume Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-01

Avallon Vacances est de retour dans la vallée du Cousin du 1er au 22 août !

Autour des plages spécialement aménagées pour l’occasion, profitez des nombreuses animations sportives et culturelles ! Et si vous souhaitez vous reposer au bord de l’eau, transats et fauteuils sont à votre disposition. .

Rue des Iles de la Baume Les Isles Labaume Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@ville-avallon.fr

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English : Avallon Vacances

L’événement Avallon Vacances Avallon a été mis à jour le 2026-06-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)