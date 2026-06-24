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Avallon Vacances Rue des Iles de la Baume Avallon

Avallon Vacances Rue des Iles de la Baume Avallon samedi 1 août 2026.

Lieu
Rue des Iles de la Baume
Adresse
Les Isles Labaume
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Tarif
Gratuit Gratuit

Avallon

Avallon Vacances

Rue des Iles de la Baume Les Isles Labaume Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-01

Avallon Vacances est de retour dans la vallée du Cousin du 1er au 22 août !
Autour des plages spécialement aménagées pour l’occasion, profitez des nombreuses animations sportives et culturelles ! Et si vous souhaitez vous reposer au bord de l’eau, transats et fauteuils sont à votre disposition.   .

Rue des Iles de la Baume Les Isles Labaume Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   communication@ville-avallon.fr

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English : Avallon Vacances

L’événement Avallon Vacances Avallon a été mis à jour le 2026-06-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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