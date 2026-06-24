Avallon Vacances Rue des Iles de la Baume Avallon
Avallon Vacances Rue des Iles de la Baume Avallon samedi 1 août 2026.
Avallon
Avallon Vacances
Rue des Iles de la Baume Les Isles Labaume Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-01
Avallon Vacances est de retour dans la vallée du Cousin du 1er au 22 août !
Autour des plages spécialement aménagées pour l’occasion, profitez des nombreuses animations sportives et culturelles ! Et si vous souhaitez vous reposer au bord de l’eau, transats et fauteuils sont à votre disposition. .
Rue des Iles de la Baume Les Isles Labaume Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@ville-avallon.fr
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English : Avallon Vacances
L’événement Avallon Vacances Avallon a été mis à jour le 2026-06-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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